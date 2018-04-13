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Алтайский «Анитим» поставит в Татарстан сельхозтехнику на 50 млн рублей
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Алтайский «Анитим» поставит в Татарстан сельхозтехнику на 50 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
БАРНАУЛ, 13 апреля. /ТАСС/. Алтайская компания «Анитим», которая входит в ГК «Алмаз», поставит в 2018 году в Татарстан почвообрабатывающую технику на 50 млн рублей, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе администрации Алтайского края.
"Мы провели переговоры с холдинговой компанией «Красный восток», вышли на протокол намерений — на его подготовку и подписание. Это договор о поставке почвообрабатывающей сельхозтехники от группы компаний «Алмаз», куда входит сейчас «Анитим». Поставка первого комплекса на сумму 10 млн рублей состоится в ближайшее время. До конца года планируем выйти на сумму по поставкам в 50 млн рублей", — цитирует пресс-служба генерального директора «Анитим» Сергея Омельченко.
По его словам, интерес к алтайской технике проявляет и компания «Акбарс-агро». «Очень большой интерес у них, еще больший — у нас. Речь идет о таких же объемах поставок, но немного на других условиях. В ближайшее время нам предстоит детализация договоренностей. Все будет зависеть от того, насколько мы хорошо и быстро среагируем», — отметил Омельченко.
Компания «Анитим» была создана на базе Алтайского научно-исследовательского института технологии машиностроения и является сегодня одним из ведущих российских производителей сельхозтехники. Особое внимание компания уделяет разработке и изготовлению рабочих механизмов для почвообрабатывающих сельхозмашин. Здесь освоено производство стрельчатых сварных лап для культиваторов и сеялок с применением прогрессивной технологии упрочнения методом электроискрового легирования твердым сплавом, позволяющей существенно увеличить ресурс работы машин и оборудования.
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