Алтайский «Анитим» поставит в Татарстан сельхозтехнику на 50 млн рублей

БАРНАУЛ , 13 апреля. / ТАСС /. Алтайская компания «Анитим», которая входит в ГК «Алмаз», поставит в 2018 году в Татарстан почвообрабатывающую технику на 50 млн рублей, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе администрации Алтайского края

"Мы провели переговоры с холдинговой компанией «Красный восток», вышли на протокол намерений — на его подготовку и подписание. Это договор о поставке почвообрабатывающей сельхозтехники от группы компаний «Алмаз», куда входит сейчас «Анитим». Поставка первого комплекса на сумму 10 млн рублей состоится в ближайшее время. До конца года планируем выйти на сумму по поставкам в 50 млн рублей", — цитирует пресс-служба генерального директора «Анитим» Сергея Омельченко

По его словам, интерес к алтайской технике проявляет и компания «Акбарс-агро». «Очень большой интерес у них, еще больший — у нас. Речь идет о таких же объемах поставок, но немного на других условиях. В ближайшее время нам предстоит детализация договоренностей. Все будет зависеть от того, насколько мы хорошо и быстро среагируем», — отметил Омельченко.

Компания «Анитим» была создана на базе Алтайского научно-исследовательского института технологии машиностроения и является сегодня одним из ведущих российских производителей сельхозтехники. Особое внимание компания уделяет разработке и изготовлению рабочих механизмов для почвообрабатывающих сельхозмашин. Здесь освоено производство стрельчатых сварных лап для культиваторов и сеялок с применением прогрессивной технологии упрочнения методом электроискрового легирования твердым сплавом, позволяющей существенно увеличить ресурс работы машин и оборудования.