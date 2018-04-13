Писатели из Чечни построят «Литературный мост дружбы»

Писатели из Чечни встретятся со ставропольскими читателями 18 апреля в 14:00 в Ставропольской краевой научной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова, сообщили STAV.AIF.RU в СКУНБ.

Встречу организует информационно-библиотечный Центр межнационального общения «Диалог». Долгое время творчество чеченских писателей не было доступно читателям за пределами республики. Теперь традиции творческих собраний кавказских писателей возрождаются в Ставрополе

Перед ставропольцами выступят участие председатель Союза писателей Чеченской Республики Канта Ибрагимов, народный писатель, народный поэт Чеченской Республики У. Д. Яричев, поэт, переводчик, прозаик, публицист А. А. Ахматукаев, поэт и прозаик Н. И. Борисова. Гости почитают стихи на чеченском и русском языках, исполнят бардовские песни, расскажут о своём писательском опыте.