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Писатели из Чечни построят «Литературный мост дружбы»
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Писатели из Чечни построят «Литературный мост дружбы» 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Писатели из Чечни встретятся со ставропольскими читателями 18 апреля в 14:00 в Ставропольской краевой научной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова, сообщили STAV.AIF.RU в СКУНБ.
Встречу организует информационно-библиотечный Центр межнационального общения «Диалог». Долгое время творчество чеченских писателей не было доступно читателям за пределами республики. Теперь традиции творческих собраний кавказских писателей возрождаются в Ставрополе.
Перед ставропольцами выступят участие председатель Союза писателей Чеченской Республики Канта Ибрагимов, народный писатель, народный поэт Чеченской Республики У. Д. Яричев, поэт, переводчик, прозаик, публицист А. А. Ахматукаев, поэт и прозаик Н. И. Борисова. Гости почитают стихи на чеченском и русском языках, исполнят бардовские песни, расскажут о своём писательском опыте.
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