В Ростовской области высадились штурмовики из «Звездных войн»

городе Новочеркасск Ростовской области необычным образом отметили День космонавтики 12 апреля. Пользователи социальных сетей опубликовали в популярном паблике фотографии людей в костюмах штурмовиков из киносаги «Звездные войны». Снимки были сделаны в центре столицы донского казачества.

«По мне, уж пусть такие милашки ходят по улицам Новочеркасска, лишь бы никого не трогали, чем «милашки» из 90-х, бритоголовые в майках-борцовках и с битами», — отметили в комментариях посетители сообщества. Как стало известно позднее, мужчины спешили на репетицию синтез-шоу по мотивам «Звездных войн». Оно состоится сегодня в местном дворце культуры.