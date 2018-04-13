Ещё
В Ростовской области высадились штурмовики из «Звездных войн»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рыбке настал конец
Рыбке настал конец

В Ростовской области высадились штурмовики из «Звездных войн» 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
В городе Новочеркасск Ростовской области необычным образом отметили День космонавтики 12 апреля. Пользователи социальных сетей опубликовали в популярном паблике фотографии людей в костюмах штурмовиков из киносаги «Звездные войны». Снимки были сделаны в центре столицы донского казачества.
«По мне, уж пусть такие милашки ходят по улицам Новочеркасска, лишь бы никого не трогали, чем «милашки» из 90-х, бритоголовые в майках-борцовках и с битами», — отметили в комментариях посетители сообщества. Как стало известно позднее, мужчины спешили на репетицию синтез-шоу по мотивам «Звездных войн». Оно состоится сегодня в местном дворце культуры.
Деловое сообщество: последние новости
Приглашаем ростовчан принять участие в общеобластном субботнике и Дне древонасаждения 14 апреля Hyatt не достроят к ЧМ-2018, отель исключен из программы подготовки В Пасху на выезде из Ростова образовались пробки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва решила ответить на санкции США142
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить23
Путин знает тайну главного оружия Трампа273
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии256
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»37
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:25
Солиста группы Uma2rman лишили права на оружие
Шоу-бизнес
00:32
Жена рассказала о состоянии Панкратова-Черного
Шоу-бизнес Другое
01:43
Госпитализирован Панкратов-Черный
Шоу-бизнес
00:35
Дюжев спровоцировал новый скандал
Шоу-бизнес
02:02
Анну Семенович уличили в пластике
Шоу-бизнес
02:52
Панкратов-Черный прокомментировал свою госпитализацию
Шоу-бизнес
03:44
Шаляпин подогрел слухи о романе с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение