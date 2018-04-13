В деревне под Уфой образовалась свалка по вине управляющей компании

В Уфимское территориальное управление минэкологии обратились жители деревни Осоргино. Люди жаловались, что управляющая компания несвоевременно вывозит твердые коммунальные отходы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По словам главного специалиста Уфимского ТУ Евгения Крючкова, в деревне явно нарушены требования правил благоустройства территории.

«Таптыковским сельским советом Уфимского района установлены требования к сбору, вывозу и размещению ТКО и крупногабаритного мусора. Согласно этим правилам, контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 метров. Данное ограждение защищало бы мусор от ветра, которые не разносил бы его по всей округе. Также на контейнере должна быть размещена информация о владельце данной площадке, где необходимо указать график вывоза отходов. ТКО должны вывозить по мере заполнения, но не реже одного раза в сутки», — рассказал специалист.

Сейчас управление минэкологии республики ведёт работу по привлечению управляющей компании к административной ответственности.