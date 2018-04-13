Пять причин покупать в интернет-магазине GearBest

Интернет-магазинов становится все больше, и все сложнее выбрать среди них лучший и наиболее удобный для совершения покупок. Даже среди тех сервисов, которые были открыты достаточно давно, есть те, с которыми лучше не связываться, и те, которые вполне заслуживают доверия. Магазин GearBest, недавно отметивший свое 4-летие, относится ко второй категории, и мы нашли пять причин, по которым стоит им пользоваться.

Первая причина — высокое качество товаров. Все устройства, доступные в GearBest, магазин закупает только у проверенных временем поставщиков, что автоматически снижает почти до минимума вероятность нарваться на брак. Таким образом, можно не волноваться: вам с 99,9-процентной гарантией доставят качественный гаджет, который прослужит вам очень долго. Вторая причина: бесплатная доставка по России . Практически любой товар из каталога GearBest, за исключением особо крупногабаритных, доставляется по нашей стране совершенно бесплатно — вам не нужно переплачивать за эту услугу, и неважно что вы заказываете — смартфон, квадрокоптер, сетевое оборудование или одежду.