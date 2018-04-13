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Грязью покрыты 70% екатеринбургских дорог
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Грязью покрыты 70% екатеринбургских дорог 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В уральской столице продолжается месячник чистоты, который стартовал в начале апреля. За 12 дней коммунальщики очистили 32% дорог, 40% тротуаров и 60% придорожных газонов. С территории города вывезено 3,5 тонны грязи. Такие данные были озвучены на заседании муниципального штаба по контролю за санитарной уборкой, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации города.
Также приведены в порядок 40% подъездов к образовательным учреждениям, 20% газонов вокруг них. Весенняя уборка выполнена на территории 50% городских поликлиник и больниц, на 32% убрано пространство вокруг учреждений культуры и на 30% — в местах расположения екатеринбургских объектов физкультуры и спорта.
Еще хуже обстоят дела на территориях, находящихся в ведомствах УК и ТСЖ. Только 505 дворов из более чем 6 000 (7,4%) встретили День космонавтики чистыми.
По плану городских чиновников, ежедневно «Грязьбург» будут приводить в порядок 700 рабочих-"ручников" и 340 единиц специализированной техники.
Стоит отметить, что 21 апреля в Екатеринбурге пройдет общегородской субботник.
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