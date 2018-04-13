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На чешской АЭС «Дукованы» произошла внеплановая остановка энергоблока
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На чешской АЭС «Дукованы» произошла внеплановая остановка энергоблока 

РИА Новости 1 час назад
ПРАГА, 13 апр — РИА Новости. На чешской АЭС «Дукованы», расположенной на юго-востоке республики, в пятницу была произведена внеплановая остановка четвертого энергоблока, вызванная необходимостью проверки части трубопроводов на внутренней стороне парогенератора, сообщил журналистам представитель станции Йиржи Бездек.
"Предполагается, что остановка четвертого блока продлится около 10 дней. Станция в этот период будет работать на 50% своей мощности, поскольку одновременно происходят плановые ремонтно-профилактические работы на 2-ом блоке АЭС, которые завершатся в первой половине мая", — сказал Бездек.
Старейшая из двух чешских атомных станций «Дукованы» имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 МВт, они были введены в строй с участием советских специалистов в 1985–1987 годах. АЭС покрывает пятую часть потребностей страны в электроэнергии.
Ранее, в феврале этого года, глава республиканского госкомитета по ядерной безопасности Дана Драбова заявила на энергетическом форуме в Праге, что со стороны Еврокомиссии растет давление на европейские страны, чтобы максимальная деятельность атомных станций была сокращена до 40 лет вместо нынешних 50.
"Это означает для чешского правительства, что примерно в 2023 году разгорится борьба за продолжение эксплуатации АЭС «Дукованы» на следующие 10 лет", — сказала Драбова.
Вторая чешская АЭС, «Темелин», расположенная на юго-западе страны, также построена по советским проектам, ее коммерческая эксплуатация началась в 2002 году. Станция состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000. Общая мощность обоих блоков составляет 2160 МВт. АЭС «Темелин» тоже вырабатывает пятую часть всей электроэнергии в республике.
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