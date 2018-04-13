В Тюмени семья через суд добилась закрытия «Пятерочки» из-за шума

В течение 30 суток руководству супермаркета предстоит устранить шум, нарушающий покой граждан.

Исполнительное производство об административном приостановлении деятельности филиала магазина федеральной торговой сети было возбуждено в УФССП России по Тюменской области . Руководство супермаркета, расположенного на первом этаже жилого дома, в соответствии со ст.6.4 КоАП РФ — допустило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

Семья проживающая в квартире, расположенной над популярным среди населения магазином «Пятерочка», пожаловалась на постоянный шум от погрузочных тележек и непрекращающийся стук входных дверей. Универсам с огромной проходимостью, ежедневно с 09:00 до 23:00, без перерывов и выходных нарушал покой тюменской семьи. В суде общество с ограниченной ответственностью представило выводы независимого эксперта об отсутствии нарушений, но суд встал на сторону граждан, опираясь на заключение специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области».

«На текущей неделе судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам выехал по адресу расположения магазина и опечатал указанный объект. Кроме этого, работник Службы в течение всего срока административного приостановления будет проводить проверки надлежащего исполнения требований исполнительного документа во избежание незаконного возобновления деятельности до устранения нарушений», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.