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Как найти воду в земле
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Как найти воду в земле 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
До того как были придуманы геодезические и геологические методы поиска воды, источник с живительной влагой искали народными способами. Основными инструментами поисками служили палочки лозы, проволочная рамка, либо растения. В отличие от лозоходства для поиска с помощью растений не требуется ходить с прутиками по местности — растения сами выступают водными индикаторами. Если вам необходимо найти воду, а под рукой нет даже примитивных приборов, присмотритесь к окружающей растительности. Эти растения и деревья лучше всего растут там, где грунтовые воды располагаются близко к поверхности.
Проверенным годами указателем водных источников, которым пользовались еще на Руси, является верба. Деревянистое растение из рода семейства ивовых любит влажность, поэтому растет в основном в сырых местах.
Верным признаком близкой воды в умеренной зоне служит лабазник. Поблизости от него также может расти камыш и ольха серая и черная. Преобладание этих растений указывает на воду, залегающую на глубине до 3 метров.
Если ольха, клен, плакучая ива, береза склонились в одну сторону, это еще один признак того, что недалеко находится вода.
Там, где грунтовые воды располагаются на глубине до 2-х метров, растет солодка голая. Если растение цветет пышно — вода пресная, если слабо и на листьях появляется светлый налет — вода соленая.
Платаны, как правило, растут по берегам рек и озер, по днищам ущелий. Если же они встречаются вдали от открытого источника, то можно с уверенностью говорить, что под ним течет подземная река. Расположение деревьев в таком случае будет указывать направление движения потока.
В местах высокого уровня стояния вод могут расти одиночные дубы. Они выбирают так называемые места пересечения водяных жил.
Помочь отыскать воду могут багульник, брусника, ежевика, черемуха, крушина и осока. Дикорастущая смородина сильно разрастается практически на сухом месте только там, где близко к поверхности располагаются грунтовые воды.
Черный саксаул растет на плотных грунтах, где воды располагаются на глубине 5-10 метров.
В местах произрастания тростника глубина залегания грунтовых вод может достигать до 5 метров. Чтобы понять пресные это воды или солоноватые, нужно изучить другие растения вокруг. Вода непригодна для питья, если тростник растет вместе с растениями засоленных местообитаний. Если же по соседству растут злаки и бобовые, а также рогоз, то вода под ними пресная.
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