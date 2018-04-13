Как найти воду в земле

До того как были придуманы геодезические и геологические методы поиска воды, источник с живительной влагой искали народными способами. Основными инструментами поисками служили палочки лозы, проволочная рамка, либо растения. В отличие от лозоходства для поиска с помощью растений не требуется ходить с прутиками по местности — растения сами выступают водными индикаторами. Если вам необходимо найти воду, а под рукой нет даже примитивных приборов, присмотритесь к окружающей растительности. Эти растения и деревья лучше всего растут там, где грунтовые воды располагаются близко к поверхности.

Проверенным годами указателем водных источников, которым пользовались еще на Руси, является верба. Деревянистое растение из рода семейства ивовых любит влажность, поэтому растет в основном в сырых местах.

Верным признаком близкой воды в умеренной зоне служит лабазник. Поблизости от него также может расти камыш и ольха серая и черная. Преобладание этих растений указывает на воду, залегающую на глубине до 3 метров.

Если ольха, клен, плакучая ива, береза склонились в одну сторону, это еще один признак того, что недалеко находится вода.

Там, где грунтовые воды располагаются на глубине до 2-х метров, растет солодка голая. Если растение цветет пышно — вода пресная, если слабо и на листьях появляется светлый налет — вода соленая.

Платаны, как правило, растут по берегам рек и озер, по днищам ущелий. Если же они встречаются вдали от открытого источника, то можно с уверенностью говорить, что под ним течет подземная река. Расположение деревьев в таком случае будет указывать направление движения потока.

В местах высокого уровня стояния вод могут расти одиночные дубы. Они выбирают так называемые места пересечения водяных жил.

Помочь отыскать воду могут багульник, брусника, ежевика, черемуха, крушина и осока. Дикорастущая смородина сильно разрастается практически на сухом месте только там, где близко к поверхности располагаются грунтовые воды.

Черный саксаул растет на плотных грунтах, где воды располагаются на глубине 5-10 метров.

В местах произрастания тростника глубина залегания грунтовых вод может достигать до 5 метров. Чтобы понять пресные это воды или солоноватые, нужно изучить другие растения вокруг. Вода непригодна для питья, если тростник растет вместе с растениями засоленных местообитаний. Если же по соседству растут злаки и бобовые, а также рогоз, то вода под ними пресная.