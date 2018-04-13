Ещё
Чукотка готовится к сильнейшему за последние 20 лет паводку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чукотка готовится к сильнейшему за последние 20 лет паводку 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 13 апр — РИА Новости. Чукотка готовится к самому мощному за последние 20 лет паводку, который ожидают в регионе в мае, сообщает региональное правительство.
Готовность регионов Дальнего Востока к сезонам паводков и пожаров обсудили на заседании межведомственной комиссии под председательством заместителя полпреда президента РФ в ДФО Сергея Удовика.
"В ходе заседания было отмечено, что на Чукотке ожидается самый серьёзный за последние двадцать лет паводок. Особенно большие снегозапасы наблюдаются в Билибинском районе. Вскрытие рек и начало ледохода на большинстве рек Чукотки прогнозируется в третьей декаде мая. Учитывая наиболее негативное развитие гидрометеорологических явлений, возможно частичное подтопление пяти сельских поселений — Марково, Ваеги, Чуванское, Кепервеем, Илирней", — говорится в сообщении.
Кроме того в зону подтопления могут попасть 18 объектов экономики, участок автодороги и четыре ЛЭП.
Создана группировка сил и средств — свыше 500 человек, больше 60 единиц техники, плавсредств и беспилотных летательных аппаратов. Спланирована работа трех оперативных групп. Уточнён ПВР. Пройдут дополнительные тренировки с органами управления и силами Чукотской окружной подсистемы РСЧС (ВР).
РИА Новости: последние новости
Суд принял к рассмотрению иск Роскомнадзора о блокировке Telegram Сергей Шнуров записал новый сингл на свое 45-летие Володин: Россия достойно ответила на введенные в отношении нее санкции
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва решила ответить на санкции США143
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить23
Путин знает тайну главного оружия Трампа268
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии254
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы55
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
02:02
Анну Семенович уличили в пластике
Шоу-бизнес
02:52
Панкратов-Черный прокомментировал свою госпитализацию
Шоу-бизнес
03:44
Шаляпин подогрел слухи о романе с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке настал конец
Шоу-бизнес В мире
00:49
Шнуров отмечает юбилей
Шоу-бизнес
00:35
Дюжев скомпрометировал себя в новом шоу
Шоу-бизнес
00:37
Пентагон призвал на службу «Гремлинов»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение