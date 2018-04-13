Чукотка готовится к сильнейшему за последние 20 лет паводку

ВЛАДИВОСТОК , 13 апр — РИА Новости . Чукотка готовится к самому мощному за последние 20 лет паводку, который ожидают в регионе в мае, сообщает региональное правительство.

Готовность регионов Дальнего Востока к сезонам паводков и пожаров обсудили на заседании межведомственной комиссии под председательством заместителя полпреда президента РФ в ДФО Сергея Удовика.

"В ходе заседания было отмечено, что на Чукотке ожидается самый серьёзный за последние двадцать лет паводок. Особенно большие снегозапасы наблюдаются в Билибинском районе. Вскрытие рек и начало ледохода на большинстве рек Чукотки прогнозируется в третьей декаде мая. Учитывая наиболее негативное развитие гидрометеорологических явлений, возможно частичное подтопление пяти сельских поселений — Марково, Ваеги, Чуванское, Кепервеем, Илирней", — говорится в сообщении.

Кроме того в зону подтопления могут попасть 18 объектов экономики, участок автодороги и четыре ЛЭП.

Создана группировка сил и средств — свыше 500 человек, больше 60 единиц техники, плавсредств и беспилотных летательных аппаратов. Спланирована работа трех оперативных групп. Уточнён ПВР. Пройдут дополнительные тренировки с органами управления и силами Чукотской окружной подсистемы РСЧС (ВР).