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Опубликован список 114 японских военнопленных, приговоренных в СССР к расстрелу
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Рыбке настал конец

Опубликован список 114 японских военнопленных, приговоренных в СССР к расстрелу 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Японская газета «Санкэй» сообщает, что 9 апреля профессор Университета Сэйкэй Такэси Фукуда (Takeshi Fukuda) провел в Токио пресс-конференцию, в ходе которой представил список 114 японских военнопленных, которые после окончания Второй мировой войны были приговорены в СССР к расстрелу.
По словам профессора, этот список он подготовил на основе документов, найденных в российских архивах. «Мало кто знает, что были японцы, которых расстреляли. Государство несет ответственность за то, чтобы сообщить родственникам о смерти», — отмечает г-н Фукуда.
По словам профессора Фукуда, он сделал список, переписав в сентябре прошлого и марте этого года записи о японцах, приговоренных к расстрелу в период с 1945 по 1947 год, из стенограмм заседаний Коммунистической партии, хранящихся в архиве.
Отмечается, что помимо сотрудников специальных служб, которые, как предполагалось, занимались шпионской деятельностью в СССР, были также японцы, осужденные за антисоветскую деятельность.
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