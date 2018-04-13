Опубликован список 114 японских военнопленных, приговоренных в СССР к расстрелу

Японская газета «Санкэй» сообщает, что 9 апреля профессор Университета Сэйкэй Такэси Фукуда (Takeshi Fukuda) провел в Токио пресс-конференцию, в ходе которой представил список 114 японских военнопленных, которые после окончания Второй мировой войны были приговорены в СССР к расстрелу.

По словам профессора, этот список он подготовил на основе документов, найденных в российских архивах. «Мало кто знает, что были японцы, которых расстреляли. Государство несет ответственность за то, чтобы сообщить родственникам о смерти», — отмечает г-н Фукуда.

По словам профессора Фукуда, он сделал список, переписав в сентябре прошлого и марте этого года записи о японцах, приговоренных к расстрелу в период с 1945 по 1947 год, из стенограмм заседаний Коммунистической партии , хранящихся в архиве.

Отмечается, что помимо сотрудников специальных служб, которые, как предполагалось, занимались шпионской деятельностью в СССР, были также японцы, осужденные за антисоветскую деятельность.