Маленький (совсем маленький) секрет про плодожорку

Прочитал я тут про приманивание плодожорок на квас и компот. Оно, конечно, приятно, пригласить насекомых на обед и утопить их в этом обеде, но… Может, все-таки попробовать обойтись без этих насекомых?

Секрет до того прост, что даже не верится, что это секрет:

Плодожорки — это моль. Так уж они устроены. А моль всю жизнь пугали… вот вы уже и сами догадались — нафталином.

Развешиваем в небольших марлевых мешочках таблетки или шарики нафталина в кроне яблони, как раз в начале опадения лепестков. Таблетки эти на воздухе довольно быстро тают. Надо возобновлять их раз в 7-10 дней. Проверено, плодожорка такие деревья не любит посещать.