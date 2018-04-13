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Маленький (совсем маленький) секрет про плодожорку
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Маленький (совсем маленький) секрет про плодожорку 

7dach.ru 1 час назад
Прочитал я тут про приманивание плодожорок на квас и компот. Оно, конечно, приятно, пригласить насекомых на обед и утопить их в этом обеде, но… Может, все-таки попробовать обойтись без этих насекомых?
Секрет до того прост, что даже не верится, что это секрет:
Плодожорки — это моль. Так уж они устроены. А моль всю жизнь пугали… вот вы уже и сами догадались — нафталином.
Развешиваем в небольших марлевых мешочках таблетки или шарики нафталина в кроне яблони, как раз в начале опадения лепестков. Таблетки эти на воздухе довольно быстро тают. Надо возобновлять их раз в 7-10 дней. Проверено, плодожорка такие деревья не любит посещать.
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