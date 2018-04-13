Упростить увольнения и защитить ТК: с какими лозунгами встретит Первомай Поморье

В этом году Праздник Весны и Труда в Архангельске по традиции встретят праздничной демонстрацией и митингом-концертом. Шествие пройдет под лозунгами в защиту действующего Трудового кодекса, против введения гибких форм занятости и упрощения увольнений.

Федерация профсоюзов Архангельской области традиционно выступает организатором праздничных мероприятий 1 мая.

— Праздничная колонна будет формироваться в районе улицы Свободы и площади Мира с 9:30. Шествие по проспекту Троицкому начнется в 10 часов утра и завершится примерно в 10:40 у Дворца спорта профсоюзов, где пройдёт праздничный митинг-концерт, — рассказал заместитель председателя ФПАО Роман Юшкевич.

В прошлом году Первомай в столице Поморья встретили практически «беззубо», про День солидарности трудящихся никто практически и не вспомнил.