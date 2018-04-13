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НЕ унесённые ветром, или Секрет защиты совсем маленьких саженцев
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НЕ унесённые ветром, или Секрет защиты совсем маленьких саженцев 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Поделюсь своим маленьким секретиком защиты свежепосаженных саженцев, которые бывают настолько маленькими, что их и подвязывать-то к колышку страшно.
Я в таком случае делаю тубус из пластиковой сетки.
Тубус
Этот тубус я закрепляю на вбитый колышек, либо на вбитую тонкую арматуру, рядом с саженцем. Впоследствии за этот колышек саженец можно и подвязать. И поплотнее вжимаю тубус в землю. Саженец получается в достаточно плотной защите, даже если он наклоняется, то упирается в стенки сетки.
Вид сбокуПри посадке вокруг тубуса я обвязываю тонкий спанбонд, этим создается притенение для маленького растения. Когда дерево приживется, то спанбонд снимаю и завязываю его большим красивым бантом к колышку. Чтобы саженец не потерять)))
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