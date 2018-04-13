Традиционные ремонты: кто сегодня в Архангельске останется без воды и электричества

Пятница 13-е — не повод останавливать ремонты на сетях ТГК-2 , водоснабжения и воздушных сетях. Все ремонты продлятся до 17 часов. Без тепла останутся жители на ул. Логинова, 23, 23/1, ул. Садовой, 36, 36/1, 38, 40, ул. Выучейского, 80, 82, 84, 86, 88, 88/1, 90, 92, 92/1, 94, 94/1, 96, 98, ул. Суфтина, 8, 8/1, 10, 11, 12, 13, Суфтина 1-й проезд, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, пр. Ленинградский, 348, 350, 350/1. Холодной воды не будет на пр. Ленинградский, 40 стр. 3, 42, 109/1, ул. Кононова, 10. ул. Красных маршалов, 2, 2/1, 4, 4/1, ул. Пушкинской, 1, 3, ул. Бергавинова, 14, ул. Штурманской, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10. Без электричества останутся жители пр. Обводный канал, 86, 88, 88/1, 88/1 стр. 1, 90, 92, 94, ул. Бадигина, 13, 15, 15/1, 17, ул. Поселковой, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 5, 6, 7, 9–23, 25, ул. Энтузиастов, 1, 1/1, 1/2, 1/3, 3, 5, 7–11, 13, 15, 17, 18–25, 27, ул. Федора Абрамова, 24.