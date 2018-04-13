В новых правилах ЕС нашли выгоду для России

Планируемые в ЕС ограничения на содержание токсинов в удобрениях смогут дать России «фактическую монополию» на этом рынке и власть над продовольственными ресурсами Европы, считает Национальный союз фермеров Великобритании

Европейской комиссии стартовала заключительная фаза переговоров по ограничению в удобрениях количества кадмия. Исследования показали, что кадмий способен вызывать отказ органов и бесплодие, а также приводит к артриту.

Противники этой меры, в том числе Национальный союз фермеров Великобритании, утверждают, что возможные ограничения позволят российским поставщикам захватить продовольственный рынок Европы, так как у конкурирующих с ними производителей из Северной Африки и Китая более высокий уровень кадмия в удобрениях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Daily Telegraph

Издание со ссылкой на источник в сфере производства удобрений сообщает, что если ограничения будут введены, то появится очень реальный риск того, что это даст России фактическую монополию на европейском рынке удобрений и большую власть над нашими продовольственными ресурсами».