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В новой Москве в I квартале ввели почти 150 тысяч «квадратов» недвижимости
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В новой Москве в I квартале ввели почти 150 тысяч «квадратов» недвижимости 

РИА Недвижимость 46 минут назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Недвижимость. В новой Москве в первом квартале ввели в эксплуатацию почти 150 тысячи квадратных метров недвижимости, говорится в пресс-релизе Москомстройинвеста.
Как уточняется в нем, с начала 2018 года на территории Троицкого и Новомосковского сдали 17 объектов общей площадью 148,4 тысячи квадратных метров.
В целом по Москве в первом квартале ввод недвижимости вырос в первом квартале на 9% — до 742 тысячи квадратных метров. В том числе ввод жилья увеличился на 15% — до 371 тысячи квадратных метров.
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