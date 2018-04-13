В новой Москве в I квартале ввели почти 150 тысяч «квадратов» недвижимости

МОСКВА , 13 апр — РИА Недвижимость. В новой Москве в первом квартале ввели в эксплуатацию почти 150 тысячи квадратных метров недвижимости, говорится в пресс-релизе Москомстройинвеста.

Как уточняется в нем, с начала 2018 года на территории Троицкого и Новомосковского сдали 17 объектов общей площадью 148,4 тысячи квадратных метров.

В целом по Москве в первом квартале ввод недвижимости вырос в первом квартале на 9% — до 742 тысячи квадратных метров. В том числе ввод жилья увеличился на 15% — до 371 тысячи квадратных метров.