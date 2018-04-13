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Ученые планируют пометить спутниковыми передатчиками редких гусей в двух районах Ямала
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Ученые планируют пометить спутниковыми передатчиками редких гусей в двух районах Ямала 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 13 апреля. Специалисты Центра кольцевания птиц Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН планируют пометить спутниковыми передатчиками лесных гуменников — одних из наименее изученных и редких гусей в мире — в двух районах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Это необходимо для отслеживания путей их миграции, которые могут изменяться, сообщили в пятницу ТАСС в окружном департаменте по науке и инновациям.
"В этом году ученые Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН планируют работать по лесным гуменникам в Приуральском и Шурышкарском районах ЯНАО, чтобы пометить особей GPS-передатчиками", — сказала собеседница агентства.
Мониторинг редких видов арктических птиц, гнездящихся в ЯНАО, проводится учеными с 2010 года, за это время получены данные о 26 видах гусеобразных. «Удалось выяснить, что редкие и малоизученные таежные птицы мигрируют в высокогорные районы Тянь-Шаня, где Китай граничит с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном», — добавили в департаменте.
По словам ученых, уже помеченные передатчиками малые лебеди и лесные гуменники, которые зимовали на озере Поянг в Китае и высокогорных районах Средней Азии, в начале марта начали миграцию в места гнездования на Ямале, но поздняя весна в регионе повлияла на сроки их возвращения.
"Сейчас все птицы находятся под Барнаулом, вероятно, они двинутся в путь, когда Ямал окончательно покинет зима. На юге Сибири находится и малый лебедь Звездочка из Байдарацкой губы — крупнейшего залива Карского моря. За ее миграциями биологи следят два года. Было определено, что гусеобразные могут менять места зимовок и маршруты перелетов", — уточнили в департаменте.
Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова расположен в Москве. Его специалисты занимаются проблемами общей и частной экологии животных, биоразнообразия, а также разработкой рекомендаций по охране природы.
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