Ученые планируют пометить спутниковыми передатчиками редких гусей в двух районах Ямала

ТАСС , 13 апреля. Специалисты Центра кольцевания птиц Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН планируют пометить спутниковыми передатчиками лесных гуменников — одних из наименее изученных и редких гусей в мире — в двух районах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Это необходимо для отслеживания путей их миграции, которые могут изменяться, сообщили в пятницу ТАСС в окружном департаменте по науке и инновациям.

"В этом году ученые Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН планируют работать по лесным гуменникам в Приуральском и Шурышкарском районах ЯНАО, чтобы пометить особей GPS-передатчиками", — сказала собеседница агентства.

Киргизией и Мониторинг редких видов арктических птиц, гнездящихся в ЯНАО, проводится учеными с 2010 года, за это время получены данные о 26 видах гусеобразных. «Удалось выяснить, что редкие и малоизученные таежные птицы мигрируют в высокогорные районы Тянь-Шаня, где Китай граничит с Казахстаном Таджикистаном », — добавили в департаменте.

По словам ученых, уже помеченные передатчиками малые лебеди и лесные гуменники, которые зимовали на озере Поянг в Китае и высокогорных районах Средней Азии, в начале марта начали миграцию в места гнездования на Ямале, но поздняя весна в регионе повлияла на сроки их возвращения.

"Сейчас все птицы находятся под Барнаулом , вероятно, они двинутся в путь, когда Ямал окончательно покинет зима. На юге Сибири находится и малый лебедь Звездочка из Байдарацкой губы — крупнейшего залива Карского моря. За ее миграциями биологи следят два года. Было определено, что гусеобразные могут менять места зимовок и маршруты перелетов", — уточнили в департаменте.