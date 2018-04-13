Минэнерго не видит системного влияния новых санкций США на энергетику

«Идёт совместно с компаниями изучение возможных последствий. Там есть ряд энергетических компаний — En+ и не только, у «Реновы» есть энергетические активы. Компании сейчас завершают, а кое-кто уже завершил, анализ возможных последствий. Соответственно будем вместе оценивать», — сказал Текслер в кулуарах Красноярского экономического форума.

Он пояснил, что для энергетики внутри России последствий нет, речь может идти о влиянии санкций на технологии и международные проекты.

«Для внутренней энергетики последствий нет. Есть вопрос технологий, взаимодействия с внешним миром. Анализ этих последствий будем смотреть. Но системного влияния от этих санкций точно не будет», — отметил первый замглавы Минэнерго.