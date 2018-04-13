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Минэнерго не видит системного влияния новых санкций США на энергетику
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Минэнерго не видит системного влияния новых санкций США на энергетику 

Rambler News Service 35 минут назад
Минэнерго России совместно с энергетическими компаниями изучает возможные последствия от новых санкций США в отношении России, сообщил RNS первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер. По его словам, системного влияния новых санкций США на энергетику не ожидается.
«Идёт совместно с компаниями изучение возможных последствий. Там есть ряд энергетических компаний — En+ и не только, у «Реновы» есть энергетические активы. Компании сейчас завершают, а кое-кто уже завершил, анализ возможных последствий. Соответственно будем вместе оценивать», — сказал Текслер в кулуарах Красноярского экономического форума.
Он пояснил, что для энергетики внутри России последствий нет, речь может идти о влиянии санкций на технологии и международные проекты.
«Для внутренней энергетики последствий нет. Есть вопрос технологий, взаимодействия с внешним миром. Анализ этих последствий будем смотреть. Но системного влияния от этих санкций точно не будет», — отметил первый замглавы Минэнерго.
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