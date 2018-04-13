Пензенец указал чиновникам на изуродованную трактором пешеходную дорожку

На портале «Открытая Пенза» в разделе «Проблемы» появилась очередная заявка, касающаяся благоустройства городской улично-дорожной сети областного центра. В этот раз за помощью к городским чиновникам обратился житель микрорайона Арбеково. Пензенец обратил внимание властей на изуродованную пешеходную дорожку возле одного из домов по проспекту Строителей. По словам горожанина, тротуар испортил трактор.

«На небольшом расстоянии от торца дома по проспекту Строителей, 69 (дому эта дорожка не принадлежит) проходит пешеходная дорожка, под ней находится теплотрасса, хоть и видимых последствий раскопок не видно, тем не менее, дорожка изуродована трактором», — обозначил проблему автор, проиллюстрировав жалобу фотографией пришедшего в негодность участка.