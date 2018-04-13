Увеличение объема цифровой экономики в РФ и переводы по номеру телефона между клиентами любых банков: финтех-дайджест

Всем финтех-привет, весеннего настроения и мирного неба.

FinTech Buzz

Объем цифровой экономики в России вырос в пять раз в течение последних пяти лет и в 2017 году достиг 4,3 триллиона рублей, сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров . Но не все спокойно «в датском королевстве». Есть мнение, что цифровая экономика — это огромный слив бюджета впустую. Разбираемся, что пошло не так!

Советник президента России и руководитель Института развития интернета Герман Клименко уверен, что создание национальной цифровой валюты нецелесообразно, поскольку в таком случае все транзакционные издержки лягут на плечи потребителей, что отпугнет большинство потенциальных пользователей.

Насколько хорошо разбираются в технических вопросах люди, имеющие непосредственное отношение к пакету Яровой? BBC Russia спросили у депутатов, что такое ключи шифрования. Спойлер: все очень плохо.

Андрея Попова! Что нас ждет в банковской сфере в 2018 году? Какие новые технологии банки возьмут на вооружение, а какие уже сейчас вовсю используются? Об этом и многом другом в интервью руководителя дирекции информационных технологий и члена правления «Райффайзенбанка»

Давно переводили деньги по реквизитам? Помните, как долго нужно ждать, пока деньги попадут к получателю? «Тинькофф-Журнал» детально объяснил, что именно происходит в течение этого времени.

Посмотрите в мессенджер. Запомните 3 цифры с фотографии банковской карты, которую вам прислал друг. Откройте приложение своего банка. Запишите их. Повторите 5 раз (меньше, если у вас хорошая память). Знакомая ситуация? Что ж, забудьте о ней — Visa и Mastercard готовят системы перевода денег по номеру телефона между клиентами любых банков.

Решать банковские дела, не посещая отделение банка? Легко! За счет внедрения биометрической идентификации на общение с банком будет уходить намного меньше времени, чем сейчас. Но, конечно, существуют и риски, куда же без них!

Все таки МФО, с точки зрения использования технологий, идут на шаг впереди, в сравнении с традиционными банковскими организациями. Почитайте! Интересная статейка на «Банки.ру» : «​Почему МФО выигрывают гонку технологий у банков».

Инвестирование в машинное обучение с каждым годом окупается все быстрее и быстрее. Эта тенденция может помочь улучшить финансовое положение цифровым гигантам.

А как у вас на предприятии обстоят дела с расходами на IT? Тут НАФИ провели исследование и выяснили, что «каждое десятое предприятие в России планирует увеличить расходы на ИТ», мда, немного, если честно.

Что там у криптовалют?

По данным ЦБ, потери владельцев криптовалют в результате их краж в 2018 году составляют $1,36 миллиарда.

Интересное. Сооснователь Comino Евгений Власов рассказывает о доходности, водяном охлаждении и будущем майнинга.

Занимательный обзор электронных средств платежей: B-Money, PayPal , Bit Gold и все такое.

Как у них?

В Европе подписана декларация о создании Европейского партнерства в сфере блокчейн-технологий. Договор подписало более 20 стран Евросоюза . Цель: обмен опытом и знаниями в технической и нормативной сфере.

Британское Управление по финансовому регулированию и надзору совместно с Казначейством Великобритании и Банком Англии планируют каждый год публиковать отчет о криптовалютах.

Беларуси присматриваются к платежам через мессенджеры?

На этом все. Спасибо за внимание. Делитесь дайджестом с друзьями и коллегами!

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