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Специалисты «Газпрома» повысили квалификацию в Губкинском университете
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Специалисты «Газпрома» повысили квалификацию в Губкинском университете 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
С 26 марта по 6 апреля 2018 года в Губкинском университете специалисты ПАО «Газпром» проходили обучение по программе повышения квалификации «Производство сжиженных газов». Для них были проведен курс лекционных и практических занятий по применению, производству, транспортировке, хранению и регазификации сжиженного природного газа.
Программа повышения квалификации «Производство сжиженных газов» направлена на совершенствование и формирование профессиональных компетенций в соответствующей области. Специалисты узнали новое о современном криогенном оборудовании.
После успешного выполнения зачетной работы слушатели получили удостоверения о повышении квалификации от заместителя заведующего кафедрой газохимии Фирдавесом Жагфаровым и куратором программы Натальей Григорьевой.
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