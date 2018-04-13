Специалисты «Газпрома» повысили квалификацию в Губкинском университете

С 26 марта по 6 апреля 2018 года в Губкинском университете специалисты ПАО «Газпром» проходили обучение по программе повышения квалификации «Производство сжиженных газов». Для них были проведен курс лекционных и практических занятий по применению, производству, транспортировке, хранению и регазификации сжиженного природного газа.

Программа повышения квалификации «Производство сжиженных газов» направлена на совершенствование и формирование профессиональных компетенций в соответствующей области. Специалисты узнали новое о современном криогенном оборудовании.