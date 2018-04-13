МЭР: долгосрочное тарифное регулирование приведет к снижению срока окупаемости проектов

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Для снижения сроков окупаемости энергоэффективных проектов предлагается ввести долгосрочное тарифное регулирование и плановую рентабельность для энергетических компаний, заявил на Красноярском экономическом форуме директор департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

"У нас есть одна очень серьезная специфика: у нас дешевые энергоносители — относительно Европы, относительно всех остальных [стран]. При этом стоимость инвестиций в стране ( России — прим. ТАСС), стоимость денег выше, чем в европейских странах, а стоимость оборудования примерно такая же. Исходя из этого у нас сроки окупаемости [энергоэффективных проектов] кратно другие", — сказал Вахруков на конференции «Актуальные задачи реформы российского теплоснабжения в перспективе 2025 года».

По его словам, Минэкономрзавития занимается проблемой повышения рентабельности таких проектов. «Мы работаем над этим, в том числе над стабилизацией макроэкономической среды. И я бы отметил такой важный факт, что у нас уже на протяжении двух лет — этого не было никогда — прогноз социально-экономического развития в части индексации тарифов не меняется. У нас инфляция фактически ниже, но мы тарификацию сохраняем», — подчеркнул Вахруков.

Он отметил, что это необходимое условие для того, чтобы строить долгие инвестиционные планы, брать кредиты, понимая, какой будет тариф. «К тому же низкая инфляция обеспечивает глобальное снижение ставок по кредитам», — считает глава департамента МЭР. Он уточнил, что при долгосрочном тарифном регулировании необходимо вводить норму рентабельности для бизнеса. «Сейчас у нас регулирование — надо ноль в ноль сработать. Это странно — риски колоссальные, а рентабельности плановой нет. Она должна быть, надо сохранять эффект от повышения эффективности бизнеса», — считает Вахруков.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.