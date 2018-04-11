В МИД рассказали, каким может быть ответ на санкции США

Москва в ответ на новые санкции Вашингтона может ввести соответствующие меры против такого же числа американских граждан, сообщил источник в российском МИД

«Мы можем запретить такому же количеству американцев приезжать к нам», — сказал источник РИА «Новости»

Вместе с тем, по его словам, в Москве допускают, что ответ России на новые санкции США будет асимметричным, и никакие варианты не исключены. «Могут быть и ассиметричные меры. Мы никаких вариантов ответа на враждебные действия не исключаем», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Также источник заявил, что ответные меры России на санкции США вряд ли затронут американских бизнесменов. «Мы против бизнеса не действуем», — подчеркнул источник.

Говоря о временных рамках обнародования ответных мер, источник добавил, что «никто за временными сроками не спешит, мы стараемся к этому подходить прагматично». «Надо посмотреть, насколько те или иные меры соответствуют нашим интересам. Делать хуже себе никто не собирается», — добавил он.

Напомним, 6 апреля, США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3-11,4% — это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года.