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В МИД рассказали, каким может быть ответ на санкции США
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В МИД рассказали, каким может быть ответ на санкции США 

Деловая газета «Взгляд» 11 апреля 2018
Москва в ответ на новые санкции Вашингтона может ввести соответствующие меры против такого же числа американских граждан, сообщил источник в российском МИД.
«Мы можем запретить такому же количеству американцев приезжать к нам», — сказал источник РИА «Новости».
Вместе с тем, по его словам, в Москве допускают, что ответ России на новые санкции США будет асимметричным, и никакие варианты не исключены. «Могут быть и ассиметричные меры. Мы никаких вариантов ответа на враждебные действия не исключаем», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Также источник заявил, что ответные меры России на санкции США вряд ли затронут американских бизнесменов. «Мы против бизнеса не действуем», — подчеркнул источник.
Говоря о временных рамках обнародования ответных мер, источник добавил, что «никто за временными сроками не спешит, мы стараемся к этому подходить прагматично». «Надо посмотреть, насколько те или иные меры соответствуют нашим интересам. Делать хуже себе никто не собирается», — добавил он.
Напомним, 6 апреля, США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3-11,4% — это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, новые американские санкции, судя по всему, будут иметь большие последствия не только для российского бизнеса.
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