#мимими дня: 3-летняя Надя Пескова записала милое видео ко дню рождения мамы — Татьяны Навки

Трехлетняя дочка Надя Пескова прочитала для мамы стихи и нарисовала рисунок. Праздничное видео Навка показала фолловерам своего Instagram. Смотрим и умиляемся вместе!

— подписала видео Татьяна. Подписчики присоединились к поздравлениям девочки. «С днем рождения вас, вам надо рожать и рожать, дети красавицы», «Маленькая куколка!», Самый важный подарок для мамы — внимание и понимание детей и забота мужа", «Татьяна, с днем рождения! Здоровья вам, творческих успехов и личного счастья!», — пишут фолловеры. С днем рождения, Татьяна!

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Фото:Instagram