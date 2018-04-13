Без паники: в Уфе прозвучат сирены

Уфе будет проводиться проверка системы оповещения.

— 16 апреля с 11:00 до 12:00 будет произведена комплексная проверка состояния готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Республики Башкортостан с включением всех имеющихся на территории республики электросирен и перехватом каналов теле— и радиовещания, — предупредили в пресс-службе управления гражданской защиты города.

Услышав в указанное время звук сирены, который может звучать непрерывно в течение трёх минут, жителей башкирской столицы просят сохранять спокойствие и не паниковать. Уфимцам напоминают, что это только проверка технических средств оповещения.