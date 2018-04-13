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Без паники: в Уфе прозвучат сирены
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Без паники: в Уфе прозвучат сирены 

ufa1.ru 34 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе будет проводиться проверка системы оповещения.
— 16 апреля с 11:00 до 12:00 будет произведена комплексная проверка состояния готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Республики Башкортостан с включением всех имеющихся на территории республики электросирен и перехватом каналов теле— и радиовещания, — предупредили в пресс-службе управления гражданской защиты города.
Услышав в указанное время звук сирены, который может звучать непрерывно в течение трёх минут, жителей башкирской столицы просят сохранять спокойствие и не паниковать. Уфимцам напоминают, что это только проверка технических средств оповещения.
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