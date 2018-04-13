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«Кто-то купил мои права в интернете»: продолжение истории тюменца, которого наказали за пьянку в Нягани
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«Кто-то купил мои права в интернете»: продолжение истории тюменца, которого наказали за пьянку в Нягани 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Тюменцу Дмитрию Лебедеву, которого обвиняли в пьяном вождении по улицам Нягани, вернули водительские права. Мужчине удалось доказать, что он не причастен к тому случаю и подвергся наказанию несправедливо. Эта история произошла с нашим земляком еще в январе. Он зашел на сайт госуслуг, где внезапно для себя узнал, что лишен прав и должен выплатить штраф в 30 тысяч рублей.
Дмитрий рассказал 72.ru, что первые оповещения о штрафах с Нягани ему стали приходить еще в ноябре. Но он был уверен, что это сбой в системе. Ведь штрафы оплачивались своевременно и без его участия. Сразу после того, как он узнал о лишении прав, ему пришлось обращаться в госавтоинспекцию и к юристам. С их помощью тюменец и смог доказать свою правоту. После длительного разбирательства выяснилось, что персональными данными Дмитрия Лебедева воспользовались мошенники.
— Водитель, разъезжавший по Нягани с водительским удостоверением, где указано мое имя, уже найден. Он признался, что купил эти права в интернете, — рассказал 72.ru тюменец Дмитрий Лебедев.
Что будет с автомобилистом, использовавшим фальшивый документ, пока неизвестно. Разбирательство продолжается. Но аналогичная прошлогодняя история для гражданина Украины, разъезжавшего по Тюменской области с «чужими» правами, закончилась исправительными работами сроком на два года.
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