Северный форум подписал соглашения о сотрудничестве с тремя вузами 

КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Северный форум на полях Красноярского экономического форума подписал соглашения о реализации совместных проектов и подготовке кадров с тремя российскими вузами — СФУ, ДВФУ и Югорским госуниверситетом. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в секретариате международной организации.
"Соглашения о сотрудничестве заключены между Северным форумом и тремя вузами — Сибирским федеральным университетом, Дальневосточным федеральным и Югорским государственным университетами. Мы договорились о сотрудничестве по разработке и реализации совместных научно— образовательных проектов для подготовки кадров в области североведения, прикладной экологии, арктического инжиниринга", — сообщили в секретариате.
Как сообщили в секретариате, соглашения о межрегиональном взаимодействии и сотрудничестве подписали министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края и министерством охраны природы Республики Саха (Якутия) . Оба региона являются членами Северного форума.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
О Северном форуме
Крупнейшей международной неправительственной организацией, объединяющей губернаторов северных регионов, является Северный форум, который также обладает статусом наблюдателя при Арктическом совете и имеет консультативный статус Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).
Северный форум является важным инструментом усиления и расширения неполитического диалога между губернаторами арктических и северных регионов разных стран, руководителями муниципалитетов и организаций.
В Северный форум входят регионы Российской Федерации (Красноярский край, Чукотский автономный округ, Ханты— Мансийский автономный округ — Югра, Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Приморский край, Камчатская область), Исландии (город Акурейри), США (Аляска), Республики Корея (провинция Кангвон), Финляндии (Лапландия).
До 2013 года секретариат «Северного Форума» располагался в Анкоридже штата Аляска (США), в настоящее время находится в Якутске.