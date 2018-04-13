Северный форум подписал соглашения о сотрудничестве с тремя вузами

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Северный форум на полях Красноярского экономического форума подписал соглашения о реализации совместных проектов и подготовке кадров с тремя российскими вузами — СФУ, ДВФУ и Югорским госуниверситетом. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в секретариате международной организации.

"Соглашения о сотрудничестве заключены между Северным форумом и тремя вузами — Сибирским федеральным университетом, Дальневосточным федеральным и Югорским государственным университетами. Мы договорились о сотрудничестве по разработке и реализации совместных научно— образовательных проектов для подготовки кадров в области североведения, прикладной экологии, арктического инжиниринга", — сообщили в секретариате.

Как сообщили в секретариате, соглашения о межрегиональном взаимодействии и сотрудничестве подписали министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края и министерством охраны природы Республики Саха (Якутия) . Оба региона являются членами Северного форума.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — " Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.

О Северном форуме

Крупнейшей международной неправительственной организацией, объединяющей губернаторов северных регионов, является Северный форум, который также обладает статусом наблюдателя при Арктическом совете и имеет консультативный статус Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

Северный форум является важным инструментом усиления и расширения неполитического диалога между губернаторами арктических и северных регионов разных стран, руководителями муниципалитетов и организаций.