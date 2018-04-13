Ещё
Северный форум подписал соглашения о сотрудничестве с тремя вузами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рыбке настал конец
Рыбке настал конец

Северный форум подписал соглашения о сотрудничестве с тремя вузами 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Северный форум на полях Красноярского экономического форума подписал соглашения о реализации совместных проектов и подготовке кадров с тремя российскими вузами — СФУ, ДВФУ и Югорским госуниверситетом. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в секретариате международной организации.
"Соглашения о сотрудничестве заключены между Северным форумом и тремя вузами — Сибирским федеральным университетом, Дальневосточным федеральным и Югорским государственным университетами. Мы договорились о сотрудничестве по разработке и реализации совместных научно— образовательных проектов для подготовки кадров в области североведения, прикладной экологии, арктического инжиниринга", — сообщили в секретариате.
Как сообщили в секретариате, соглашения о межрегиональном взаимодействии и сотрудничестве подписали министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края и министерством охраны природы Республики Саха (Якутия) . Оба региона являются членами Северного форума.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
О Северном форуме
Крупнейшей международной неправительственной организацией, объединяющей губернаторов северных регионов, является Северный форум, который также обладает статусом наблюдателя при Арктическом совете и имеет консультативный статус Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).
Северный форум является важным инструментом усиления и расширения неполитического диалога между губернаторами арктических и северных регионов разных стран, руководителями муниципалитетов и организаций.
В Северный форум входят регионы Российской Федерации (Красноярский край, Чукотский автономный округ, Ханты— Мансийский автономный округ — Югра, Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Приморский край, Камчатская область), Исландии (город Акурейри), США (Аляска), Республики Корея (провинция Кангвон), Финляндии (Лапландия).
До 2013 года секретариат «Северного Форума» располагался в Анкоридже штата Аляска (США), в настоящее время находится в Якутске.
ТАСС: последние новости
Песков: Кремль найдет замену Telegram в случае его блокировки Глава администрации Ульяновска ушел в отставку по собственному желанию Володин призвал правительство дать зеркальный ответ на санкции США в отношении бизнеса РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва решила ответить на санкции США145
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить23
Путин знает тайну главного оружия Трампа275
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»53
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии258
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
03:15
Главу музея судят за кражу картин Никаса Сафронова
Шоу-бизнес Криминал
00:49
Серов отправил дочь в Рим после травли
Шоу-бизнес
01:25
Солиста группы Uma2rman лишили права на оружие
Шоу-бизнес
00:32
Жена рассказала о состоянии Панкратова-Черного
Шоу-бизнес Другое
01:43
Госпитализирован Панкратов-Черный
Шоу-бизнес
00:35
Дюжев спровоцировал новый скандал
Шоу-бизнес
02:02
Анну Семенович уличили в пластике
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение