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«Почему так?»: Тина Канделаки задумалась о популярности в сети
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«Почему так?»: Тина Канделаки задумалась о популярности в сети 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Известная телеведущая Тина Канделаки задумалась над вопросом, связанным с популярностью в социальных сетях. Ответ она решила получить у своих подписчиков и обратилась к ним в своем официальном аккаунте в Инстаграме. Надо сказать, подписчики женщины явно оправдали ее надежды.
Журналистка, телеведущая, продюсер и общественный деятель отправилась в Калининград на открытие местного стадиона, построенного к началу чемпионата мира по футболу. По пути она решила выяснить у своих фанатов, как выложенные в микроблог фотографии становятся популярными и почему снимки специалистов вызывают меньше эмоций у Интернет-пользователей, чем кадры, сделанные на камеру телефона несколько лет назад. «Абсолютно непредсказуемо, сколько лайков наберёт пост. Иногда профессиональные фотографии собирают по 15 000 лайков, а прошлое фото с телефона ровно на этом же месте — 50 000. Откроете секрет — почему так?»
Подписчики Канделаки откликнулись на ее призыв и постарались объяснить своему кумиру, почему так происходит. Они выразили несколько мнений и оставили массу вариантов, но в целом все они сводились к одному и тому же: профессиональные кадры просто вызывают меньше эмоций. «Да потому что тем, кто подписан на Вас хочется видеть вас и вашу жизнь… А картинки — они повсюду!» «Непосредственность!» «Цвет привлёк внимание, время публикации удачное, и живая фотка, без позирования!» «Постановочное уже не цепляет, надо народу реальный момент!» «Наверное, настроение играет роль!» «В фотках на телефон больше жизни и естественности!» «Инстаграм это Дом -2. Все любят смотреть на живые не обработанные фото…» И только некоторые из фанатов Тины вполне справедливо отметили, что Инстаграм сам ранжирует показы, и если снимок получил много «лайков», то выдает его среди других популярных, а пользователи, даже не подписанные на этого человека, просто оценивают увиденный снимок.
Кстати, совсем недавно Тина Канделаки рассказала своим поклонникам, как правильно организовать работу и отдых.
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