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Экс-премьеру Пакистана Шарифу пожизненно запретили заниматься политикой
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Экс-премьеру Пакистана Шарифу пожизненно запретили заниматься политикой 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Верховный суд Пакистана в пятницу постановил пожизненно запретить бывшему премьер-министру страны Навазу Шарифу заниматься политической деятельностью, сообщает местное издание Dawn.
Как сообщает издание, решение суда было единогласно принято всеми пятью судьями, заседающими на этой сессии.
Ранее Верховный суд Пакистана отстранил Наваза Шарифа от должности лидера партии «Пакистанская мусульманская лига» (фракция Наваза).
В июле 2017 года ВС Пакистана отстранил Шарифа от должности премьер-министра страны, которую тот занимал трижды (1990-1993, 1997-1999 и 2013-2017 годы) после публикации так называемого «Панамского досье». Оно показало, что дети премьера владели офшорными фирмами. Предварительное расследование, проведенное специальной следственной группой при комиссии Верховного суда, завершилось летом прошлого года, и вскоре после этого на основании доклада комиссии ВС постановил возбудить уголовные дела против фигурантов расследования.
Всего в рамках дела, инициированного в сентябре 2017 года Национальным бюро учета и контроля Пакистана (NAB), четыре эпизода, и Шариф является фигурантом по трем из них. Первый касается владения недвижимостью в Лондоне, второй — основания компаний Azizia Steel и Hill Metal в Саудовской Аравии, третий — 16 офшорных компаний, долями в которых владел политик. Ему вменяется в вину владение активами, превышающими известный источник дохода Шарифа как официального должностного лица.
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