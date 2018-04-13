Сотрудников «АиФ в Омске» наградили грамотами от Минкомсвязи 

Дипломами «за многолетний труд, верность читателям, высокий профессионализм и личный вклад в развитие ИД »Аргументы и Факты» были награждены генеральный директор «АиФ в Омске» Ольга Сурадеева, главный редактор издания Ольга Коробова и заместитель директора по рекламе Галина Бацуло.
Также работа Коробовой и Сурадеевой была отмечена Минкомсвязи. Генеральный директор и главный редактор «АиФ в Омске» «за многолетний плодотворный труд в отрасли, высокое профессиональное мастерство и в связи с 40-летием со дня основания газеты „Аргументы и Факты“ были награждены почётными грамотами.
Отметим, что свой вклад в развитие ИД „Аргументы и Факты“ внесла и директор по рекламе „АиФ в Омске“ Екатерина Аникина, она проработала в издании уже больше 15 лет, за что федеральное руководство преподнесло ей в виде благодарности часы.