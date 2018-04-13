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Внеочередное заседание совета Госдумы по проекту об ответных мерах против США назначено на 16 апреля
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Внеочередное заседание совета Госдумы по проекту об ответных мерах против США назначено на 16 апреля 

RT на русском 1 час назад
Внеочередное заседание совета Госдумы, на котором рассмотрят проект федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств», состоится 16 апреля.
«Мы планируем обсудить законопроект на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций, разослать его в регионы нашим коллегам, проработать ещё раз с экспертами и правительством России. После чего рассмотрим его на ближайшем заседании Госдумы», — цитирует Интерфакс Володина.
Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесён проект закона, который предусматривает ответные меры на антироссийскую политику США.
RT на русском: последние новости
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