Внеочередное заседание совета Госдумы по проекту об ответных мерах против США назначено на 16 апреля 

Внеочередное заседание совета Госдумы, на котором рассмотрят проект федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств», состоится 16 апреля.
«Мы планируем обсудить законопроект на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций, разослать его в регионы нашим коллегам, проработать ещё раз с экспертами и правительством России. После чего рассмотрим его на ближайшем заседании Госдумы», — цитирует Интерфакс Володина.
Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесён проект закона, который предусматривает ответные меры на антироссийскую политику США.