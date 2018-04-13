Владивосток с видом на мусор

Не секрет, что каждую весну после таяния снега на улицах появляются первые мусорные завалы, которые остались еще с осени или поднакопились за зиму. Владивосток не является исключением из этого «правила», и почти каждую весну любой житель или гость города может наблюдать с видовой площадки на Фуникулере не самую приятную картину.

Корреспондент PRIMPRESS прогулялся по самому туристическому месту в городе и запечатлел, что же оставили после себя жители и гости краевого центра на косогоре видовой площадки.

Пластиковые бутылки, кофейные стаканчики и целлофановые пакеты — самый распространенный мусор, лежащий на косогоре. Кроме этого, туда каким-то образом попали картонные коробки и сайдинг от домов. Именно такой вид открывается перед туристами, которые посещают это место.

«В студенческие годы я постоянно, как и большинство учащихся вузов, приходила на смотровую площадку. Тут всегда было грязно, перила ржавые, а в бетонных плитах можно ногу сломать — зато какой вид! Через несколько лет после выпуска приехала сюда уже на собственную свадьбу. Фотографии, конечно, получились красивые, но я боюсь представить, сколько усилий фотограф потратил, чтобы убрать со снимков весь мусор. А ведь фотографии туристов никто не фотошопит, и дома они показывают всем наши шикарные виды и эту позорную неухоженность. Стыдно», — поделилась жительница Владивостока Наталия.