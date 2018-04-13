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Владивосток с видом на мусор
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Владивосток с видом на мусор 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Не секрет, что каждую весну после таяния снега на улицах появляются первые мусорные завалы, которые остались еще с осени или поднакопились за зиму. Владивосток не является исключением из этого «правила», и почти каждую весну любой житель или гость города может наблюдать с видовой площадки на Фуникулере не самую приятную картину.
Корреспондент PRIMPRESS прогулялся по самому туристическому месту в городе и запечатлел, что же оставили после себя жители и гости краевого центра на косогоре видовой площадки.
Пластиковые бутылки, кофейные стаканчики и целлофановые пакеты — самый распространенный мусор, лежащий на косогоре. Кроме этого, туда каким-то образом попали картонные коробки и сайдинг от домов. Именно такой вид открывается перед туристами, которые посещают это место.
«В студенческие годы я постоянно, как и большинство учащихся вузов, приходила на смотровую площадку. Тут всегда было грязно, перила ржавые, а в бетонных плитах можно ногу сломать — зато какой вид! Через несколько лет после выпуска приехала сюда уже на собственную свадьбу. Фотографии, конечно, получились красивые, но я боюсь представить, сколько усилий фотограф потратил, чтобы убрать со снимков весь мусор. А ведь фотографии туристов никто не фотошопит, и дома они показывают всем наши шикарные виды и эту позорную неухоженность. Стыдно», — поделилась жительница Владивостока Наталия.
Стоит отметить, что в уборке мусора нуждаются не только городские территории, но и пляжи. Так, в настоящее время администрация Владивостока намерена оформить в муниципальную собственность пляжи на Русском острове. Связано это с тем, что собственник земли (Прим. ред. — Минобороны) не всегда может содержать территорию в приемлемом санитарном состоянии, что вызывает множество вопросов от горожан.
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