Нижегородский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» реализовал энергоэффективный проект

Нижегородский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» завершил работы по замене 841 уличного светильника на светодиодные на территории Уразовского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области . Об этом сообщает пресс-служба компании.

Работы проводились в рамках энергосервисного контракта, заключенного между Нижегородским филиалом ООО «ЕЭС-Гарант» и администрацией сельсовета в соответствии с Федеральным законом № 44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Экономический эффект от замены светильников выражается в экономии 235,7 тыс. кВт*ч электроэнергии в год. Суммарно за 5 лет действия контракта администрация сможет сэкономить на покупке электроэнергии не менее 8,7 млн руб.