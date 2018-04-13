Нижегородский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» реализовал энергоэффективный проект 

Нижегородский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» завершил работы по замене 841 уличного светильника на светодиодные на территории Уразовского сельсовета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Работы проводились в рамках энергосервисного контракта, заключенного между Нижегородским филиалом ООО «ЕЭС-Гарант» и администрацией сельсовета в соответствии с Федеральным законом № 44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Экономический эффект от замены светильников выражается в экономии 235,7 тыс. кВт*ч электроэнергии в год. Суммарно за 5 лет действия контракта администрация сможет сэкономить на покупке электроэнергии не менее 8,7 млн руб.
«После установки светодиодных светильников у муниципального образования как заказчика остается 10% от достигнутой экономии ежемесячно, а после окончания срока действия контракта они смогут направить все 100% сэкономленных денежных средств на другие нужды района», — отметил директор Нижегородского филиала ООО «ЕЭС-Гарант» Александр Бобров.