Президент Финляндии вернулся из официального визита эконом-классом

После завершения официального визита в Хорватию президент Финляндии Саули Ниинистё вернулся в Хельсинки эконом-классом на обычном пассажирском самолете.

"Президент накануне вернулся рейсом «Норвежских авиалиний». Он почти всегда летает рейсовыми самолетами, так что нет ничего удивительного", — цитирует издание Iltalehti представителя канцелярии президента Финляндии.

Там отметили, что для Ниинистё это вполне обычное явление. Политик «аккуратно расходует деньги» и использует частный самолет лишь тогда, когда нет возможности полететь обычным рейсом.