Президент Финляндии вернулся из официального визита эконом-классом 

После завершения официального визита в Хорватию президент Финляндии Саули Ниинистё вернулся в Хельсинки эконом-классом на обычном пассажирском самолете.
"Президент накануне вернулся рейсом «Норвежских авиалиний». Он почти всегда летает рейсовыми самолетами, так что нет ничего удивительного", — цитирует издание Iltalehti представителя канцелярии президента Финляндии.
Там отметили, что для Ниинистё это вполне обычное явление. Политик «аккуратно расходует деньги» и использует частный самолет лишь тогда, когда нет возможности полететь обычным рейсом.
Издание сообщает, что в этот раз в самолете «Норвежских авиалиний» из хорватского города Сплита не было бизнес-класса, в котором обычно путешествует глава Финляндии. Поэтому Ниинистё вместе с другими пассажирами полетел в эконом-классе. Соответствующее фото политика Iltalehti разместило на своем сайте.