16 главврачей привлечены к ответственности нижегородской прокуратурой 

16 главных врачей государственных учреждений здравоохранения привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
В деятельности этих руководителей учреждений выявлены наиболее существенные нарушения в сфере охраны здоровья.
Как отмечается, в регионе усилен контроль за соблюдением учреждениями здравоохранения стандартов и порядков оказания медпомощи, осуществлением электронной записи на прием к специалистам, оснащением автомобилей скорой помощи необходимым оборудованием.
Министерством здравоохранения региона удовлетворено представление прокуратуры. Кроме того, приняты меры организационного характера, направленные на исключение фактов простоя оборудования и его неэффективного использования, нарушений трудового законодательства и т.д.
Ранее сообщалось, что шестеро нижегородских главврачей наказаны за сокрытие доходов.
Читайте нас на Яндекс. Новости