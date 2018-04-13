Ещё
Без воды и канализации остались жители Оби
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рыбке настал конец
Рыбке настал конец

Без воды и канализации остались жители Оби 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Прокуратура Оби, встав на защиту жителей, три года проживающих без воды и канализации, выдвинула обвинение администрации в бездействии и обратилась в суд.
Проверка была начата по многочисленным жалобам жителей и обнаружила нарушение закона о местном самоуправлении и федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», сообщает «Гражданский патруль».
Выяснилось, что на улицах Рубиновая, Южная, Изумрудная и Каштановая нет централизованного водоснабжения, однако администрация города нарушила требования закона о местном самоуправлении и не организовала подвоз воды.
— Администрация Оби не организовала централизованное холодное водоснабжение на улицах города и проигнорировала неоднократные просьбы жителей по подвозу питьевой воды. Материалы переданы в суд 5 апреля, — сообщил прокурор города Оби Игорь Власов.
Глава Оби мотивировал отказ тем, что каждый дом имеет возможность самостоятельно подключиться к системе центрального водоснабжения. Все технические условия, по мнению главы города, для этого есть.
В связи с этим прокурор вынес представление главе города Оби Александру Мозжерину. После отказа Мозжерина выполнить требования прокуратуры прокурор города обратился в суд с заявлением о признании бездействия администрации в данной области незаконной и заставил администрацию Оби организовать на неподключенных к коммуникациям улицах нецентрализованное холодное водоснабжение.
Администрация города Оби выполнила межевание участков и распродала землю, пообещав новым собственникам, что в ближайшее время будет построена сеть централизованного водоснабжения и водоотведения. Но вода на четырех улицах отсутствует до сих пор, рассказали VN.ru правозащитники.
Проблемы с питьевой водой существуют и в нескольких сотнях километров от областного центра. Так, больше часа в очереди за водой стоят жители частного сектора в Куйбышеве. Колонка одна, а вода нужна всем. Проблемы с качеством питьевой воды в Куйбышеве пытаются решить не один год. Все это время владельцы благоустроенных квартир возят и носят чистую воду с водокачек. А их в городе почти не осталось.
Все новости Новосибирской области: последние новости
У ямы на Котовского появилась памятная вывеска Оплата проезда банковской картой стартует в автобусах Новосибирска Аграрии Барабинского района готовятся к посевной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва решила ответить на санкции США146
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить23
Путин знает тайну главного оружия Трампа277
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»58
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии258
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
03:15
Главу музея судят за кражу картин Никаса Сафронова
Шоу-бизнес Криминал
00:49
Серов отправил дочь в Рим после травли
Шоу-бизнес
01:25
Солиста группы Uma2rman лишили права на оружие
Шоу-бизнес
00:32
Жена рассказала о состоянии Панкратова-Черного
Шоу-бизнес Другое
01:43
Госпитализирован Панкратов-Черный
Шоу-бизнес
00:35
Дюжев спровоцировал новый скандал
Шоу-бизнес
02:02
Анну Семенович уличили в пластике
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение