Без воды и канализации остались жители Оби

Прокуратура Оби , встав на защиту жителей, три года проживающих без воды и канализации, выдвинула обвинение администрации в бездействии и обратилась в суд.

Проверка была начата по многочисленным жалобам жителей и обнаружила нарушение закона о местном самоуправлении и федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», сообщает «Гражданский патруль».

Выяснилось, что на улицах Рубиновая, Южная, Изумрудная и Каштановая нет централизованного водоснабжения, однако администрация города нарушила требования закона о местном самоуправлении и не организовала подвоз воды.

— Администрация Оби не организовала централизованное холодное водоснабжение на улицах города и проигнорировала неоднократные просьбы жителей по подвозу питьевой воды. Материалы переданы в суд 5 апреля, — сообщил прокурор города Оби Игорь Власов

Глава Оби мотивировал отказ тем, что каждый дом имеет возможность самостоятельно подключиться к системе центрального водоснабжения. Все технические условия, по мнению главы города, для этого есть.

В связи с этим прокурор вынес представление главе города Оби Александру Мозжерину. После отказа Мозжерина выполнить требования прокуратуры прокурор города обратился в суд с заявлением о признании бездействия администрации в данной области незаконной и заставил администрацию Оби организовать на неподключенных к коммуникациям улицах нецентрализованное холодное водоснабжение.

Администрация города Оби выполнила межевание участков и распродала землю, пообещав новым собственникам, что в ближайшее время будет построена сеть централизованного водоснабжения и водоотведения. Но вода на четырех улицах отсутствует до сих пор, рассказали VN.ru правозащитники.