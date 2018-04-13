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Саратовский стадион «Авангард» исключат из списка тренировочных баз ЧМ-2018
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Саратовский стадион «Авангард» исключат из списка тренировочных баз ЧМ-2018 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Министерство спорта РФ подготовило проект постановления федерального правительства, согласно которому саратовский стадион «Авангард» предлагается исключить из списка тренировочных баз предстоящего мундиаля. Соответствующее постановление опубликовано на портале проектов нормативных актов.
Проект предлагает исключить пункт 98.26, который предусматривает реконструкцию тренировочной площадки на территории стадиона «Авангард».
В рамках реконструкции указанной базы планировалось построить административно-бытовой корпус с трибунами и другие объекты в соответствии с требованиями Международной федерации футбольных ассоциаций.
«Вместе с тем, в ходе реконструкции данной тренировочной площадки было выявлено, что прогнозный срок заключения контракта на строительно-монтажные работы — не ранее мая 2018 года, а общая продолжительность строительства объекта по проекту организации строительства более 15 месяцев, завершение реализации указанного мероприятия в рамках программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу в срок до 31 декабря 2018 года не представляется возможным», — говорится в пояснительной записке.
Отметим, ранее зампредседателя федерального правительства Виталий Мутко подчеркнул существенное отставание стадиона «Авангард» от намеченного графика, что может привести к его исключению не только из списка тренировочных баз, но и из программы финансирования реконструкции спортивных объектов.
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