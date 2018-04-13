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В Ярославской областной библиотеке открылся первый в России виртуальный читальный зал Государственного архива
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В Ярославской областной библиотеке открылся первый в России виртуальный читальный зал Государственного архива 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В Ярославской областной библиотеке имени Н. А. Некрасова открылся первый в России виртуальный читальный зал Государственного архива. Событие состоялось в рамках фестиваля «Ярославское книжное обострение». Теперь документы областного архива находятся в свободном доступе.
— Для нас это эпохальное событие, — отметил начальник управления по делам архивов Ярославской области Евгений Гузанов. — К нему готовились 10 лет. За это время выполнен колоссальный объем работы по оцифровке архивных материалов. Но дел еще на столетие вперед, учитывая, что в электронный вид переведена лишь малая толика всех имеющихся в архиве документов. Надеемся, что и в других библиотеках области при поддержке регионального департамента культуры в скором времени появятся такие же виртуальные залы.
Современные технологии, применяемые в библиотеках, обеспечивают возможность доступа к колоссальным объемам информации, включая уникальные документы.
— Открытие виртуального читального зала Государственного архива Ярославской области — это еще один пример эффективной и плодотворной совместной деятельности библиотеки и архива, — отметила директор департамента культуры региона Марина Васильева. — Для нас большая честь открыть читальный зал на базе учреждения культуры, самой крупной библиотеки региона — Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова. Знаменательно, что событие происходит именно в 2018 году — в год 100-летия Государственной архивной службы России.
Внедрение цифровых технологий позволяет и библиотеке, и архиву идти в ногу с современными инновациями, способствующими профессиональному и личностному росту жителей Ярославской области. Доступ к удаленным ресурсам упрощает поиск информации, значительно экономит рабочее и личное время.
В областной библиотеке имени Н. А. Некрасова также действуют виртуальные читальные залы Российской государственной библиотеки и Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. Обеспечение свободного безвозмездного доступа к информации — одна из главных задач этой работы.
12 апреля в рамках церемонии торжественного открытия виртуального читального зала Государственного архива Ярославской области между ним и областной библиотекой имени Н. А. Некрасова было подписано соглашение о сотрудничестве. Также была продемонстрирована технология предоставления доступа к документам.
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