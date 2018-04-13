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В Самарской области может подтопить низинные участки в 18 селах
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В Самарской области может подтопить низинные участки в 18 селах 

Волга Ньюс 1 час назад
В частности, по данным чрезвычайной службы, прогнозируется подтопление приусадебных территорий, расположенных в низинных участках местности населенных пунктов: Полудни Кинель-Черкасского района, Подъем-Михайловка, Яблоневой Овраг, Сухая Вязовка, Тридцатый Волжского района, Летниково, Самовольно-Ивановка Алексеевского района, Каменный Брод, Колывань, Вязовый Гай, Дергачи Красноармейского района, Дмитриевка, Богдановка Нефтегорского района, Большая Глушица, Березовка, Малая Глушица Большеглушицкого района и н.п. Пестравка, Высокое Пестравского района.
Напомним, что в Самарской области остаются подтопленными десятки приусадебных участков и три низководных моста.
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