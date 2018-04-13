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Норникель рассчитывает сократить средний возраст металлургических активов в РФ до 20 лет
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Норникель рассчитывает сократить средний возраст металлургических активов в РФ до 20 лет 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Модернизация мощностей ГМК «Норильский никель» позволит довести средний возраст предприятий металлургической промышленности в РФ до 20 лет. По словам вице-президента компании Елены Безденежных, сейчас в Китае средний возраст металлургических мощностей составляет до 30-50 лет, в Америке — 35-40 лет.
"После того, как мы проведем модернизацию, мы будем по праву гордиться тем, что мы не только собственное предприятие, но и страну качественно подняли по этим показателям (возраст металлургических активов — прим. ТАСС) менее чем до 20 лет", — сказала Безденежных на круглом столе «Бизнес и общество на защите интересов природы» в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ).
"Металлургия у нас вообще в мире не отличается модернизацией хорошей. Мы считаем, что «Норильский никель» после модернизации, которую мы себе наметили до 2023 года, будет еще и лидером в возрастных изменениях основных фондов металлургических предприятий", — отметила Безденежных.
Ранее сообщалось, что «Норильский никель» до 2023 года вложит около 1 трлн рублей в модернизацию производства и создание рабочих мест. В результате реализации этой программы должен увеличиться объем производства руды в полтора раза, объем обогащения — почти в два раза. В результате мощности в «Норильском никеле» станут самыми современными и самыми крупными в мире.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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