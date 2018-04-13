Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Проект стоит 4,5 млн рублей. Дмитрий Анатольевич поддержал наши с властями Санкт-Петербурга предложения об увеличении уставного капитала РЖД на эту сумму, чтобы проект был реализован», — приводит слова главы региона пресс-служба облправительства.
Как сообщает «Федеральное агентство новостей», ранее врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой посодействовать проекту объездной дороги вокруг Кемерово.
Фото: архив ФедералПресс