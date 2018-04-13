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В Магаданской области завершился первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической акции «Дети России — 2018»
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В Магаданской области завершился первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической акции «Дети России — 2018» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД, инспекторы по делам несовершеннолетних, представители казачества проводили разъяснительные беседы с учащимися образовательных учреждений региона, направленные на предупреждение распространения наркомании. С целью выявления подростков, находящихся в состоянии наркотического опьянения, полицейские проверили 240 мест массового пребывания несовершеннолетних, учреждений с круглосуточным их пребыванием, досуговых и торговых объектов, а также жилого сектора (включая общежития для учащихся учебных заведений).
Встречи с юными колымчанами прошли не только в привычной обстановке — гимназиях, школах, училищах, но и в Магаданском областном наркологическом диспансере. В ходе мероприятий полицейские демонстрировали профилактические фильмы о вреде употребления наркотиков. Поучительные сюжеты о губительном воздействии незаконных веществ, стали небанальным способом доведения информации о том, что наркотики — это зло.
В рамках проведения операции стражи порядка провели рейд в общежитии, где проживают учащиеся профессионального образовательного учреждения. Участники мероприятия заглянули в комнаты ребят, проверили места отдыха и бытовые условия. Полицейские напомнили учащимся об уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение, перевозку и сбыт наркотических средств, акцентировав внимание на том, что безопасных наркотиков не бывает, а также об административной ответственности за курение и распитие спиртного в общественных местах.
В результате проведения акции на территории Магаданской области выявлено 48 административных правонарушений и три преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
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