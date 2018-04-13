Чего мы на самом деле хотим от «Фейсбука»

В 2013 году Агентство национальной безопасности США обвинили в слежке за личными данными американцев. Речь шла также и о прослушивании телефонных разговоров с целью идентифицировать потенциальных террористов. И — только представьте! — последовал ужасный скандал.

Уже тогда было непонятно, почему нас так сильно беспокоит организация, подотчетная Конгрессу и связанная принципами этики и конфиденциальности, в то время как своевольный «Фейсбук» не вызывает волнений.

И вот, наконец, все изменилось. Благодаря репортеру Кэрол Кадуолладр, мы узнали, что «Фейсбук» не только хранит, но и делится нашими данными с теми, кто сознательно манипулирует людьми в политических целях. В результате исполнительный директор «Фейсбук» наконец согласился дать показания перед Конгрессом.

Тот факт, что Марк Цукерберг появился в Вашингтоне — добровольная реакция на скандал. В порядке исключения. Хотя должна стать началом диалога: «Фейсбук», как и любая компания, занимающаяся сбором и хранением персональных данных, обязана отчитываться перед регулятором на постоянной основе. И это не драконовские правила: регулирование — не всегда цензура. В конце концов, мы регулируем рынки капитала: индустрию с миллиардными оборотами долларов, циркулирующими с высокой скоростью по всему миру между теми, кто постоянно изобретает новые способы «обхода системы». По сравнению с ними, социальные медиа — легкая добыча.

ЕС уже рассмотрели этот вопрос (возможно, потому что у них нет сантиментов в отношении Кремниевой долины). В следующем месяце там вступят в силу нормы, требующие открытости и прозрачности всех онлайн-компаний, связанных с использованием данных. Кроме того, пользователи получат больший контроль над своими данными. Также вырастет штраф за злоупотребление информацией.

Похоже, Цукерберга такой подход не пугает. Даже наоборот — он заявил о готовности внедрить европейские стандарты по всему миру.

Европейская программа конфиденциальности данных — это только начало. Так почему бы и американцам основательнее не подойти к вопросу о том, чего мы на самом деле хотим от информационно-технологических компаний? В вопросе о конфиденциальности должно быть примечание — «мелким шрифтом».

Я предлагаю дописать его нам с вами собственноручно. Объяснить, например, что нам хотелось бы публичных объяснений и контроля над алгоритмами, которые используют подобные компании. Мы также хотели бы, чтобы последние реинвестировали часть своей прибыли в независимые СМИ, бизнес-модель которых была уничтожена из-за их деятельности. Особенно это касается маленьких городков, где пропали местные газеты.

Конечно, нам нужно создать и пространство для исследования социального, политического и экономического влияния подобных компаний. Недавно «Фейсбук» объявил, что вместе с группой организаций начнет сотрудничать с учеными. Другим платформам также стоит подумать о том, как работать с исследователями и, возможно, с правительствами, чтобы дать нам возможность лучше понять происходящее. Сам по себе Цукерберг не собирается придумывать решение ни для одной из этих проблем.

Да, мы пользователи «Фейсбук», но не только. Мы еще и граждане демократического общества. И у нас тоже есть право решать, как эта технология повлияет на нашу жизнь и политику. Пришло время заявить об этом.