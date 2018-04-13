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Ростовские депутаты вместе с инвесторами готовы разработать регулирование венчурных вложений
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Ростовские депутаты вместе с инвесторами готовы разработать регулирование венчурных вложений 

Деловое сообщество 1 час назад
«Пожалуй, забавно выглядят некоторые названия стартапов — „Умные зерна“, „Интернет-холодильники“ — но в них будущее. Я уверен, что те инвесторы, которые найдут в себе не только желание, но и возможности профинансировать высокорискованные стартапы, будут в выигрыше», — отметил А. Нечушкин в ходе конференции инвесторов и стартаперов «Южный Demo day».
Но отметил, что практически нет единой законодательной базы, которая бы регулировала венчурное финансирование.
"Нам предстоит ее (законодательную базу — ИФ) создавать. Мы должны сделать такое регулирование венчурного инвестирования, которое бы отличалось от обычного инвестирования и банковского. Оно должно быть дополняющим, и в то же время противовесным", — сказал депутат.
По его словам, «Южный Demo day» послужит отправной точкой для разработки такой базы.
"Стартапу нужно облегчение — снятие налоговых барьеров, налоговое регулирование, получение денег. Это возможно при совместной эффективной работе законодателя, инвестора и самих стартаперов", — считает А. Нечушкин.
Южный Demo daу проходит в Ростове-на-Дону 12-13 апреля. В рамках конференции проходят лекции, обмен опытом, экспертные консультации для основателей стартапов по вопросам развития проектов, а также форсайт-сессия по направлениям развития инфраструктуры венчурных инвестиций в регионах. Также планируется провести питч-сессии стартапов, предполагающие краткие презентации проектов перед инвесторами, а также индивидуальные встречи экспертов, стартапов и инвесторов.
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