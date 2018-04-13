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Медведев поручил сформировать сетевые формы образования
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Медведев поручил сформировать сетевые формы образования 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил министру образования и науки Ольге Васильевой и министру финансов Антону Силуанову разработать поправки в федеральный закон «Об образовании», дающие право образовательным организациям осуществлять свою деятельность в сетевой форме.
"Дмитрий Медведев дал следующие поручения: Минобрнауки России (О. Ю. Васильевой), Минфину России (А. Г. Силуанову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проработать и представить в правительство Российской Федерации предложения по внесению изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и иные законодательные акты, предусматривающих возможность реализации образовательными организациями образовательных программ в сетевой форме с осуществлением взаимодействия между организациями-участниками без проведения конкурсных процедур, при условии, что в образовательной программе указаны все организации-участники с распределением объема реализуемой программы и ресурсов по каждой организации", — говорится на сайте правительства по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Соответствующие поправки главы министерств должны представить правительству в срок до 1 августа текущего года, уточняется в материале.
Согласно опубликованным поручениям, Минобрнауки в рамках работы по совершенствованию начального, основного и среднего общего образования необходимо также обратить особое внимание на сбалансированность нагрузки и обеспечить условия для формирования «индивидуальных образовательных траекторий», в том числе в рамках допобразования.
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