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Арбитраж признал законными претензии УФАС к «Ижавиа», связанные с взиманием денег за возврат билетов
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Арбитраж признал законными претензии УФАС к «Ижавиа», связанные с взиманием денег за возврат билетов 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии признал законными претензии УФАС к «Ижавиа», связанные с взиманием денег за возврат билетов. Об этом сообщает официальный сайт антимонопольщиков.
Предметом рассмотрения судебного дела явилось предупреждение УФАС, выданное «Ижавиа». В действиях компании выявили признаки нарушения закона о защите конкуренции, что выразилось в установлении платы, удерживаемой за возврат авиабилетов и платы, удерживаемой в случае, изменения условий договора перевозки, без учета фактических затрат.
Компании необходимо было установить плату соразмерную фактическим затратам перевозчика.
Не согласившись с указанным предупреждением «Ижавиа» обжаловала его в Арбитражный суд Удмуртии, указав на то, что предупреждение является не исполнимым, однако Арбитраж встал на сторону ФАС.
«В период с августа 2016 года по сентябрь 2017 года потребителям услуг были навязаны невыгодные условия договора перевозки», — говорится в сообщении антимонопольной службы.
Также судом указал на то, что предупреждение считается исполнимым. Сейчас в Удмуртском УФАС рассматривается дело, возбужденное по статье 10 закона о защите конкуренции, в связи с неисполнением предупреждения.
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