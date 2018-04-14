Роспотребнадзор назвал лидеров среди регионов по ВИЧ

«Лидируют отнюдь не столицы. Лидируют Свердловская, Иркутская, Кемеровская, Самарская, Оренбургская области, Ханты-Мансийский автономный округ , Ленинградская, Челябинская, Тюменская, Новосибирская области. Почему? Да потому, что в 90-е годы именно эти регионы были на пути наркотрафика. Большинство заражений происходило через грязный наркошприц. Аукнулось это теперь», — заявила Попова.

По ее словам, основные носители ВИЧ-инфекции — это люди в возрасте от 30 до 45 лет. Среди мужчин в возрасте 35-39 лет более 3% живут с установленным диагнозом ВИЧ. «Это, по сути, генофонд страны. Что самое печальное, потому что это возраст не только любви, но и активной трудовой, интеллектуальной деятельности», — сказала Попова. Она отметила, что «эта картина не чисто российская, эта картина характерна и актуальна для всего региона Восточной Европы и Центральной Азии».