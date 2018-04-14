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Роспотребнадзор назвал лидеров среди регионов по ВИЧ
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Роспотребнадзор назвал лидеров среди регионов по ВИЧ 

BFM.RU 41 минуту назад
В России наибольшее количество ВИЧ-положительных граждан выявили в Свердловской, Иркутской и Кемеровской областях, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора, главного санитарного врача РФ Анну Попову.
«Лидируют отнюдь не столицы. Лидируют Свердловская, Иркутская, Кемеровская, Самарская, Оренбургская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Ленинградская, Челябинская, Тюменская, Новосибирская области. Почему? Да потому, что в 90-е годы именно эти регионы были на пути наркотрафика. Большинство заражений происходило через грязный наркошприц. Аукнулось это теперь», — заявила Попова.
По ее словам, основные носители ВИЧ-инфекции — это люди в возрасте от 30 до 45 лет. Среди мужчин в возрасте 35-39 лет более 3% живут с установленным диагнозом ВИЧ. «Это, по сути, генофонд страны. Что самое печальное, потому что это возраст не только любви, но и активной трудовой, интеллектуальной деятельности», — сказала Попова. Она отметила, что «эта картина не чисто российская, эта картина характерна и актуальна для всего региона Восточной Европы и Центральной Азии».
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