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В Голландии стартовала погрузка оборудования для полигона «Ядрово»
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В Голландии стартовала погрузка оборудования для полигона «Ядрово» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В голландском городе Веллдриле началась погрузка оборудования для подмосковного полигона «Ядрово». Об этом сообщил коммерческий директор корпорации Multriwell Юджин Тиммерманс.
Мы надеемся, что оно будет в Волоколамске через пять дней. Мы начнем установку обородувания к концу той недели. Начиная со следующей недели, мы начнем с установки системы дегазации Multriwell
— Юджин Тиммерманс.
Ранее в ходе межведомственного штаба эксперты из Голландии презентовали жителям Волоколамска программу дегазации, которая будет реализована на полигоне «Ядрово». Специалисты объяснили в деталях, как сделают проколы в теле полигона, как будет выводиться свалочный газ и где он будет утилизироваться.
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