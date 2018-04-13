В Голландии стартовала погрузка оборудования для полигона «Ядрово» 

В голландском городе Веллдриле началась погрузка оборудования для подмосковного полигона «Ядрово». Об этом сообщил коммерческий директор корпорации Multriwell Юджин Тиммерманс.
Мы надеемся, что оно будет в Волоколамске через пять дней. Мы начнем установку обородувания к концу той недели. Начиная со следующей недели, мы начнем с установки системы дегазации Multriwell
— Юджин Тиммерманс.
Ранее в ходе межведомственного штаба эксперты из Голландии презентовали жителям Волоколамска программу дегазации, которая будет реализована на полигоне «Ядрово». Специалисты объяснили в деталях, как сделают проколы в теле полигона, как будет выводиться свалочный газ и где он будет утилизироваться.