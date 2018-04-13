Дмитрий Кобылкин участвует в работе XV Красноярского экономического форума 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин сегодня, 13 апреля, примет участие в работе XV Красноярского экономического форума.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе главы региона, в программе губернатора посещение тематических круглых столов, а также встречи с представителями органов государственной власти и крупного бизнеса. Лидер округа примет участие в главном пленарном заседании форума «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал», посвященном исполнению поручений президента, обозначенным в послании Федеральному Собранию.
Ожидается, что в ходе правительственной комиссии по транспорту под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича будут рассмотрены вопросы реализации стратегических инфраструктурных проектов Ямала.
Планируется, что Дмитрий Кобылкин осмотрит новые спортивные объекты Красноярска, в том числе спорткомплекс «Платинум Арена», схожий своей планировкой со строящейся в ямальской столице «Салехард Ареной».
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО