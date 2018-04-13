Ещё
Дмитрий Кобылкин участвует в работе XV Красноярского экономического форума
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рыбке настал конец
Рыбке настал конец

Дмитрий Кобылкин участвует в работе XV Красноярского экономического форума 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин сегодня, 13 апреля, примет участие в работе XV Красноярского экономического форума.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе главы региона, в программе губернатора посещение тематических круглых столов, а также встречи с представителями органов государственной власти и крупного бизнеса. Лидер округа примет участие в главном пленарном заседании форума «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал», посвященном исполнению поручений президента, обозначенным в послании Федеральному Собранию.
Ожидается, что в ходе правительственной комиссии по транспорту под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича будут рассмотрены вопросы реализации стратегических инфраструктурных проектов Ямала.
Планируется, что Дмитрий Кобылкин осмотрит новые спортивные объекты Красноярска, в том числе спорткомплекс «Платинум Арена», схожий своей планировкой со строящейся в ямальской столице «Салехард Ареной».
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Суд принял иск о блокировке Telegram Вадим Андреев назначен и. о. сити-менеджера Ульяновска Володин: пора ответить на хамское поведение США
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва решила ответить на санкции США149
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить23
Путин знает тайну главного оружия Трампа278
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»61
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии262
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:15
Киркоров определился с фаворитом на «Евровидении-2018»
Шоу-бизнес
03:15
Главу музея судят за кражу картин Никаса Сафронова
Шоу-бизнес Криминал
00:49
Серов отправил дочь в Рим после травли
Шоу-бизнес
01:25
Солиста группы Uma2rman лишили права на оружие
Шоу-бизнес
00:32
Жена рассказала о состоянии Панкратова-Черного
Шоу-бизнес Другое
01:43
Госпитализирован Панкратов-Черный
Шоу-бизнес
00:35
Дюжев спровоцировал новый скандал
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение